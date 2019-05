Unsere Woche : Klimademo in Dinslaken – den Protest der Jugend ernst nehmen

Klimademo in Dinslaken – den Protest der Jugend ernst nehmen

Meinung Die Dinslakener Jugend zeigt Flagge und ist bereit, für ihre Überzeugung, für ihre Forderung nach effektiverem Klima- und Umweltschutz zu demonstrieren. Nach der ersten „Friday for Future“-Demonstration in Dinslaken, die Mitte März stattfand, gab es gestern die zweite Protestkundgebung dieser Art. Und auch die war – schon wie die erste – beeindruckend.

Das Datum war bewusst gewählt worden, am Freitag vor der am 26. Mai stattfindenen Europawahl wollten die Jugendlichen noch einmal Druck machen, ein deutlich sichtbares Zeichen setzen. Das ist ihnen gelungen. Die Kritiker, die vor Wochen noch sagten, die Jugendlichen würden doch nur auf die Straße gehen, damit sie nicht in der Schule pauken müssen, sollten jetzt verstummt sein. Denn den Jugendlichen war bei ihrem Marsch durch Dinslaken und der anschließenden Kundgebung vor dem Rathaus anzumerken, dass sie es ernst meinen mit ihrem Protest. Sie sorgen sich wirklich um ihre Zukunft, deshalb fordern sie lautstark und auf nicht zu übersehende Weise alle dazu auf, sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Sie wollen nicht schweigend zusehen, wie man ihnen „die Zukunft klaut“. Ein Weiter wie bisher darf es nicht geben.