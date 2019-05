Dinslaken, Voerde und Hünxe : Über 92.500 Bürger zur Wahl aufgerufen

Dinslaken/Voerde/Hünxe In Voerde setzt die Stadtverwaltung einen barrierefreien Shuttlebus ein, der die Bewohner der Rheindörfer zu ihren neuen Wahllokalen fährt. Die Nutzung dieses Busses ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich.

In Deutschland finden am Sonntag, 26. Mai, die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. In Dinslaken, Voerde und Hünxe sind über 92.500 Frauen und Männer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Etliche Politiker sprechen von einer Schicksalswahl, denn es gehe um die Zukunft Europas und den Zusammenhalt in der europäischen Staatengemeinschaft.

In den drei Kommune zeichnet sich ab, dass der Anteil der Bürger, die von der Briefwahl Gebrauch machen, hoch sein wird. Von den 52.536 Wahlberechtigten in Dinslaken hatten bis Donnerstagmorgen 7850 einen Antrag auf Briefwahl gestellt. In Voerde betrug ihre Zahl 4501 bei 28.676 Wahlberechtigten, und in der Gemeinde Hünxe lagen 2250 Briefwahlanträge bei insgesamt 11.328 Wahlberechtigten vor, wie auf Nachfrage aus den Rathäusern zu erfahren war. In Dinslaken wird es 41 Wahllokale geben, in denen die Bürger ihre Stimme für die Europawahl abgeben können. Es gibt einige Neuheiten bei den Wahlräumen. Der Bezirk 9.2 wählt in der Kindertagesstätte (Kita) Dickerstaße und nicht in der Kita Quellenweg. Die Averbruchschule steht wegen der dort stattfindenden Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Deshalb sind im Averbruch alle vier Bezirke (16.1, 16.2, 17.1 und 17.2) in der Kita Averbruch, Rosenstraße 47, untergebracht. An die Wähler in diesen Bereichen richtete die Stadtverwaltung die Bitte, die Wahlbenachrichtigungen mitzunehmen, damit sie ihren Bereich schneller finden. Dieser Hinweise ist auch auf die Wahlbenachrichtigungen der betroffenen Bürger gedruckt worden.