Rainer Schaller - "Ich war das Gesicht der Loveparade"

Düsseldorf Veranstalter Rainer Schaller hat im Prozess den Angehörigen der Opfer sein Beileid ausgesprochen.

Rainer Schaller rührt sich nicht, nur die Lider seiner Augen bewegen sich in seinem Gesicht. Die Hände kontrolliert übereinandergelegt, ein Becher Wasser vor sich, so sitzt der Fitnessketten-Betreiber gestern im Prozess um die Duisburger Loveparade-Katastrophe. Viel will das Landgericht vom Veranstalter der fatalen Loveparade in Duisburg im Sommer 2010 erfahren. Drei Verhandlungstage sind für die Aussage des 49-Jährigen eingeplant. Er ist nur Zeuge im Prozess in Düsseldorf, angeklagt ist er nicht. Gegen ihn ist nie ermittelt worden.