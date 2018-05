Kleve: Jüdische Gedenktafel beschmiert

Jüdische Gedenktafel in Kleve beschmiert

Kleve Am Dienstag wurde der Polizei eine "Schmiererei" auf einer jüdischen Gedenktafel gemeldet. Der Staatsschutz ermittelt.

Unbekannte Täter hatten mit einem weißen Permanentmarker einen volksverhetzenden Text auf die Messingtafel der jüdischen Gedenkstätte an der Straße Spoyufer geschrieben. Nach der Beweissicherung säuberten Mitarbeiter der Stadt Kleve die Gedenktafel.

Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schriftzug wurde inzwischen durch Mitarbeiter der Stadt Kleve entfernt.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an mailto:hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.