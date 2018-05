Viersen: Liebesflammen loderten im Pfarrheim

Viersen Beim Liederabend im Pfarrheim boten Altistin Larissa Starozhilowa und die Pianstin Elena Satsukevych anspruchsvolle Lieder von Peter Tschaikowsky und Sergej Rachmaninov in der russischen Originalsprache.

Auch wenn der Liederabend mit "Liebesflammen" feurige Texte und Melodien versprach, musste sich Organisator Volker Mertens Sorgen um die Resonanz machen. An einem sommerlichen Pfingstsonntag fehlte es nicht an Freizeit-Alternativen. Doch die Sorgen waren unbegründet, die Stuhlreihen im Saal waren gut gefüllt. Die Altistin Larissa Starozhilowa und die Pianstin Elena Satsukevych boten anspruchsvolle Lieder von Peter Tschaikowsky und Sergej Rachmaninov in der russischen Originalsprache.

Dank der vorliegenden Übersetzungen ins Deutsche war das Textverständnis aber kein Problem. Der Titel "Liebesflammen" war durchaus zutreffend, handelten die Lieder doch nicht nur vom Glück der Liebe, sondern auch von ihrer zerstörerischen Kraft. Die meisten der vorgetragenen Lieder waren in Moll geschrieben. Mit der in Kirgisien geborenen Larissa Starozhilowa stellte sich eine Sängerin von beachtlicher Stimmkraft vor. Gerieten im Anfang die tiefen Passagen noch etwas kehlig, so wurde der Vortrag zunehmend freier und beeindruckte vor allem in der Höhe.