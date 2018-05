Neuss: Autofans setzen auf Van-Tuning in Holzheim

Peter Krebs vom hessischen Vogelsberg setzt auf den Van-Umbau made in Neuss. In seinem auffälligen Mercedes Sprinter transportiert er seine Harley Road Master. Foto: Peter Krebs

Neuss Das Unternehmen Vansports.de aus Neuss-Holzheim möbelt Vans und SUVs auf. Kunden kommen auch aus Australien und Japan.

Er ist auch gern mit dem Bike auf Sylt und in Südtirol unterwegs und hat dafür eine Lösung gefunden. "Zeit und lange Wegstrecken passen aus beruflichen und praktischen Gründen nicht immer zusammen", so der Geschäftsführende Gesellschafter einer Werbeagentur. "Dafür habe ich mir einen Mercedes Sprinter zugelegt, darin ist meine Harley Road Master, die bis zum Ziel Pause hat, verzurrt."

Platz und sportliches Aussehen

Für das Wohlgefühl im Innenraum wurde von aufwendig gesteppten Ledersitzen bis zum Pkw-Ambiente viel Aufwand betrieben. Und die Harley parkt wohlverstaut in dem acht Meter langen Transporter. Um sie dorthinein zu wuchten, ist eine Hebebühne installiert. Spezielle Schienen und Gurte halten das schwere Zweirad sicher fest. Tuning-Fachmann Thorsten Hartmann von Vansports.de erklärt: "Eine derartige Auftragsarbeit kommt häufiger vor, ist jedoch nur ein Teil des Hauptgeschäftes. Zwar statten wir die von Kunden angelieferten Mobile individuell aus; doch unser Schwerpunkt liegt vor allem in der Kategorie ,optisches Tuning' für Transporter und Vans."

Einen sportlichen Limousinen-Charakter auch ins Cockpit zu holen, geschieht beispielsweise durch Interieur-Veredelungen mit Zierleisten in Carbondesign, Klavierlack oder silberfarbenen Aluteilen sowie individuellen Ledersitzen mit Kontrastnähten, Steppoptik und Wunschfarbe. Ob demnächst im Zuge der Mobilität der Kunden auf Sonderwunsch noch einmal ein rollendes Büro nach dem Vorbild des "Sprinter Conference" entsteht - die Frage bleibt offen. Optisches Tuning - einhergehend mit breiter, tiefer - ist gefragt, doch es geht auch andersherum: Beispielsweise spielt das Modell Mercedes Vito in der Ausführung VP Gravity mit der Optik eines SUV. Ein höher gelegtes Fahrwerk sorgt für leichte Geländetauglichkeit des Fahrzeugs; statt einer Verspoilerung zieren Aufsatzteile an Front und Heck sowie an den Kotflügeln das Fahrzeug und sorgen für dezente Allradoptik.