Mönchengladbach: Eiserne Hochzeit - Vom Sterne zählen und verlieben

Mönchengladbach Das Ehepaar Schiffer feiert Eiserne Hochzeit. Seit 65 Jahren ist es schon verheiratet. Vor 72 Jahren sind Käthe und Karl Schiffer zusammengekommen - sie wurden verkuppelt.

"Damals" ist stolze 72 Jahre her. Da haben Käthe und Karl Schiffer sich auf einer Namenstag-Feier kennengelernt. "Freunde und Bekannte haben versucht uns zu verkuppeln", erinnert sich Käthe Schiffer und schaut dabei ihren Karl an. Im Rahmen eines sogenannten Pfänderspiels landeten die beiden jungen Leute vor der Türe, um gemeinsam die Sterne zu zählen. Und da habe es dann so richtig gefunkt. Damals waren Karl und Käthe Schiffer 17 und 18 Jahre alt. Das Schiffer in diesem Jahr stolze 90 Jahre alt wird und seine Ehefrau ein Jahr jünger ist, sieht man ihnen gar nicht an.