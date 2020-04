Im Flug über die Gehege : Wuppertaler Zoo zeigt seine Tiere jetzt per Drohnenvideo

Wuppertaler Zoo zeigt seine Tiere jetzt per Drohnenvideo

Wuppertal Der Zoo gehört gerade für Familien zu den beliebtesten Ausflugsmöglichkeiten. Wegen der Coronakrise haben die Tierparks jedoch geschlossen. Doch der Wuppertaler Zoo hat sich etwas einfallen lassen, damit seine Tiere doch zu sehen sind.

Langsam fliegt die Kamera an die Elefantenherde im Wuppertaler Zoo heran. Die Tiere gucken interessiert in ihre Richtung, sie stört aber offenbar nicht. Es handelt sich nämlich um eine Drohnenkamera, die langsam und leise über ihren Köpfen dahin fliegt. Die Drohne ist der jüngste Neuzugang im Wuppertaler Zoo und soll Besuchern und Tierfans auch während der Ausgangsbegrenzungen durch die Coronakrise eine Art Besuch ermöglichen. „Gute Nachrichten für alle, die den Grünen Zoo schmerzlich vermissen: Ab sofort kann man auch vom heimischen Sofa aus einen Blick auf die liebgewonnenen Tiere und die wunderschöne Parkanlage werfen. Drohnen-Aufnahmen machen es möglich“, schreibt der Zoo auf seiner Facebook-Seite am 2. April.