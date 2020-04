Wirksame Altersbeschränkung gefordert : Landesmedienanstalt NRW startet Offensive gegen Porno-Portale

Düsseldorf Medienaufseher wollen die großen Porno-Portale im Internet zwingen, die in Deutschland geltenden Jugendschutzvorgaben einzuhalten. Der Vorstoß kommt aus NRW.

Als bundesweiter Vorreiter hat nun die Landesanstalt für Medien NRW (LfM) einen Vorstoß gestartet. Ein entsprechender Bescheid an den vermutlichen Marktführer mit Sitz in Zypern sei bereits verschickt, sagte LfM-Chef Tobias Schmid in Düsseldorf. Lange hätten die Pornoanbieter „gemacht, was sie wollen“.