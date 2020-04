Hochdahl : Unbekannte quälen und töten Fische im Stadtweiher

Stadt distanziert sich von „nicht fachgerecht durchgeführter Abfischung“ und erstattet Anzeige.

(hup) Am Stadtweiher in Hochdahl wird derzeit die für Sommer geplante Entschlammung vorbereitet. Wie die Stadt meldet, sind während der kontrollierten Trockenlegung des Weihers jetzt einige Fische aus dem aktuellen Restbestand nicht fachgerecht abgefischt und getötet worden.

Wie Stadtsprecher Thomas Laxa erklärt, ist dem Ordnungsamt ein entsprechendes Video zugespielt worden. Es zeigt zwei männliche Erwachsene in Anglermontur, die mit einem Kescher Fische aus dem Weiher an Land ziehen, sie in den Schlamm werfen und anschließend durch Ersticken mit einer Plastiktüte oder einem Schlag mit einer Stange auf den Kopf töten und aufschlitzen.