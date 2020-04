Besucher-Stopp : Die Tiere im Zoo haben Langeweile

Krefeld Nicht nur für Menschen sorgen die aktuellen Maßnahmen gegen das Coronavirus für ungewohnte Situationen, auch viele Tiere sind betroffen. So zum Beispiel die im Krefelder Zoo. Eigentlich ist der Tierpark sieben Tage die Woche geöffnet, doch nun haben sich die Pforten für den Besucherverkehr geschlossen und seit mehr als drei Wochen erleben Pfleger wie Tiere eine gänzlich ungewohnte Situation.

Doch nicht nur die Pfleger müssen sich an die ungewohnte Situation gewöhnen. Die Tiere stellen sich erst langsam auf die neuen Begebenheiten ein. „Was mein Revier betrifft, schlägt es bei den Eseln und Erdmännchen, die ja nun wirklich gerne mit den Leuten interagieren, so langsam in Langeweile um. Pedro lässt das dann ganz gerne schon mal an seinen Stuten aus und ist dabei ziemlich ruppig“, berichtet sie. Die beiden Eselstuten Ciara und Chalissa würden sich deshalb vordringlich ohne den Hengst beschäftigen. „Zum Glück ist Chalissa noch da. Ciara hat somit eine fantastische Spielpartnerin“, sagt die Pflegerin.