Nach Brand im Krefelder Zoo : Überlebenden Schimpansen geht es „hervorragend“

Neues von unseren Schimpansen Bally und Limbo Lange habt Ihr auf Nachrichten über Bally und Limbo warten müssen. Unsere Pfleger Ben und Daniel haben in den letzten Wochen einige Clips mit ihren Handys gemacht, die wir jetzt mit einem kurzen Interview zusammengeschnitten haben. BITTE TON AN 🔊 Wir sind sehr froh, dass die Schimpansen sich sowohl körperlich als auch seelisch erholt haben. Man sieht an der hellen Haut im Gesicht und an den Händen deutlich die Folgen der Verletzungen, aber alles ist gut verheilt. Natürlich können wir nicht in die Köpfe der Beiden schauen, aber vom Verhalten machen sie einen ausgeglichenen Eindruck. Wie schon vor dem Brand machen die Pfleger regelmäßig "medical training" mit den beiden. So haben sie einen engen Kontakt zu den Schimpansen. Inzwischen macht sogar Limbo gerne mit und ist sehr wißbegierig. FAQ - Diese Antworten können wir auf immer wiederkehrende Fragen geben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur Brandursache sind noch nicht veröffentlicht. Wir warten ebenso darauf wie viele andere Menschen. Wir haben keinen Kontakt zu den Frauen, die die Himmelslaternen haben steigen lassen. Fakt ist, dass unsere Mitarbeiter*innen Mitgefühl mit ihnen haben. Bisher gibt es vom EAZA-Zuchtbuch für Westafrikanische Schimpansen noch keine Empfehlung, in welchen Zoo Bally und Limbo umziehen werden. Durch die aktuelle Corona-Krise sind in den Zoos allerdings fast alle Transporte auf Eis gelegt. Corona: Aktuell arbeiten unseren Menschenaffenpfleger unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen, d.h mit Atemschutzmasken. Ebenso darf außer den Pfleger und den Tierärztinnen niemand in Kontakt zu den Tieren treten. Eine Übertragung zwischen Menschen und Menschenaffen ist bisher noch nicht nachgewiesen worden. Das Friedrich-Löffler-Instutit forscht intensiv dazu. Allerdings ist durch die enge Verwandtschaft eine Ansteckung denkbar. Daher lassen wir Vorsicht walten.