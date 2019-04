Sommerliches Osterwetter in NRW : Am Montag wird es noch wärmer

Am Montag wird es noch wärmer

Sommerliches Osterwetter in NRW

Düsseldorf/Offenbach Schon der Karfreitag hat viel Sonne nach NRW gebracht, am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen bis zu 26 Grad. Doch das ist noch nicht das Ende des frühsommerlichen Wetters.

„An der Wetterentwicklung für die beiden Osterfeiertage besteht kein Zweifel mehr“, sagte Florian Bilgeri von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Offenbach. „Das bereits altbekannte Hochdruckgebiet Katharina sorgt weiterhin für ruhige Wettervorgänge.“ Nur dünne Wolkenfelder sowie ein paar Quellwolken über dem Bergland könnten den Sonnenschein kurzzeitig etwas trüben.

Tagsüber werden in vielen Regionen Deutschlands am Ostersonntag Temperaturen von 20 bis 27 Grad erwartet, in Küstennähe wird es dem Wetterexperten nach hingegen etwas kühler mit Werten zwischen 15 und 20 Grad. Ursache dafür sei der beständige Nordostwind, der über die kalte Ostsee ströme und eine stärkere Erwärmung verhindere, sagte Bilgeri.