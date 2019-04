Routinekontrolle eskaliert : 50 Menschen bedrängen Polizisten in Mülheim

50 Menschen bedrängen Polizisten in Mülheim

Mülheim Eigentlich wollten die Beamten nur einen offenbar alkoholisierten Fahrer überprüfen - doch auf der Straße versammelten sich daraufhin rund 50 Menschen, die sich aggressiv verhielten.

Das teilte die Polizei in der Nacht zu Samstag mit. Die Beamten riefen Verstärkung, um Herr der Lage zu werden. Vier der Beteiligten wurden bei der Aktion am Freitag in Gewahrsam genommen.