Weltkatzentag 2019 : Wir suchen die schönste Katze aus NRW

Düsseldorf Der seidenweiche Ragdoll-Kater Oscar aus Mönchengladbach hat sich 2018 den Titel geholt – zum Weltkatzentag suchen wir auch in diesem Jahr wieder die schönste Katze aus NRW. Welche Mieze schubst Oscar vom Thron?

Zum Weltkatzentag am 8. August suchen wir die schönste Katze aus NRW. Vorjahressieger Oscar ist zwar ein reinrassiger Kater, das ist aber keine Voraussetzung, um an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Bauernhof-Schönheiten, wilde Herumstreuner und ruhige Stubentiger haben die gleichen Chancen, von den Lesern zur Siegerkatze gewählt zu werden.

Und so geht’s: Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Katze mit einer kurzen Charakterisierung des Tieres, Namen und Alter der Katze und Ihren Kontaktdaten mit Wohnort inklusive Telefonnummer. Fotos und Infos gehen mit dem Betreff „Weltkatzentag“ an die Mail-Adresse aktion@rp-online.de .

Unter allen Einsendungen treffen wir eine Vorauswahl. Unsere Leser stimmen dann ab, welche Katze sie am schönsten finden. Die Gewinnerkatze stellen wir am 8. August in einem Porträt in der Rheinischen Post und auf RP Online vor. Sie kann sich außerdem auf ein buntes Leckerchen-Paket freuen.