Bekannt durch den „Disney Club“ : WDR setzt beliebten Moderator Stefan Pinnow ab

Düsseldorf Stefan Pinnow wird als Moderator der WDR-Sendungen „Hier und Heute“ und „Wunderschön“ abgesetzt. Wie unsere Redaktion aus Senderkreisen erfuhr, wird der 51-Jährige die beiden Formate ab Januar nicht mehr moderieren.

Der Fall erinnert an die Absetzung der damaligen „Tiere suchen ein Zuhause“-Moderatorin Claudia Ludwig vor einigen Jahren. Die damals 51-Jährige wurde ebenfalls für die Zuschauer überraschend vom WDR abgesetzt. Offizielle Begründung damals: Die Sendung solle moderner werden. In Pinnows Fall erklärte der WDR ausdrücklich, dass sein Weggang nichts mit seinem Alter zu tun habe. Der Redaktionsleiter von „Hier und Heute“ habe Pinnow in einem persönlichen Gespräch informiert, so der WDR. Die Redaktion „Wunderschön“ habe ihn ebenfalls im persönlichen Gespräch signalisiert, dass sein Engagement voraussichtlich nicht fortgeführt werde.