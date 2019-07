Fund an S-Bahnstation in Dortmund : Mann soll seine Ehefrau erstochen und in Koffer gepackt haben

Dortmund Ein 24 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau in Dortmund erstochen haben. Die Leiche wurde später nahe einer S-Bahn-Haltestelle in einem Reisekoffer gefunden.

Ein 24 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau in Dortmund erstochen und die Leiche anschließend in einem Reisekoffer verstaut haben. Der Afghane sitze in Untersuchungshaft und sei „dringend tatverdächtig“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach wurde er am Montag in seiner Wohnung in Zwickau vorläufig festgenommen und mit einem Hubschrauber nach Dortmund geflogen. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags.