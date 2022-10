Leser-Voting zum Welthundetag : Streusel aus Ratingen ist der schönste Hund in NRW

Streusel lebt zusammen mit seinem Bruder Curly bei Familie Queckenberg in Ratingen. Foto: Maxima Queckenberg

Special Düsseldorf Unsere Leser haben abgestimmt und den Titel „Schönster Hund in NRW“ vergeben. Der lebt in diesem Jahr in Ratingen und heißt Streusel. Mit seiner charmanten Art hat der sechs Monate alte Labradoodle viele Leser um den Finger gewickelt.

Große schwarze Kulleraugen, eine niedliche Nase und jugendlicher Charme - diese Eigenschaften liebt offensichtlich nicht nur Streusels Frauchen, die den verspielten Rüden zum Welthundetag-Voting angemeldet hat. Auch bei unseren Lesern kam das Foto des sechs Monate alten Rüden gut an. Streusel erhielt 24 Prozent aller Stimmen im finalen Voting und setzte sich damit klar gegen die restlichen 14 Finalisten durch. Nun dürfen er und seine Familie sich über den Titel „Schönster Hund in NRW“ freuen. Herzlichen Glückwunsch!

Streusels Frauchen freut sich sehr über den Sieg und verrät, dass der kleine Wirbelwind auf Empfehlung seiner Züchterin in die Familie gekommen ist. Nachdem schon seit Bruder Curly bei den Queckenbergs eingezogen war, schlug sie Streusel als perfekte Ergänzung vor. Und so dürfen die beiden Labradoodle-Brüder auch weiterhin zusammen kuscheln und spielen. Was sie auch ausgiebig tun, denn vor allem Streusel liebt es, zum Streicheln auf den Schoß zu springen. Ein richtiger Schoßhund eben.

