Statistik zum Welthundetag : In NRW wurden in sechs Monaten 123.700 Tonnen Hundefutter produziert

In NRW wurden in sechs Monaten 123.700 Tonnen Hundefutter produziert

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen sind im ersten Halbjahr 2022 rund 123.700 Tonnen Hundefutter industriell hergestellt worden. Und das Futter für das Haustier ist teurer geworden.

Die 123.700 Tonnen waren 9,8 Prozent mehr für Bello und Co. als im Vorjahreszeitraum, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag zum bevorstehenden „Internationalen Welthundetag“ am 10. Oktober mitteilte.