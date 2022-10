Witten im Ennepe-Ruhr-Kreis : Streit in Obdachlosenunterkunft - Mann lebensgefährlich verletzt

Ein 25-jähriger Mann ist in Witten im Ennepe-Ruhr-Kreis infolge eines Streits lebensgefährlich verletzt worden. Zwei tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Der Mann sei am Donnerstagabend in einer Obdachlosenunterkunft mit zwei anderen Männern in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, erklärte die Polizei am Samstag. Dabei erlitt der 25-Jährige lebensgefährliche Verletzungen.