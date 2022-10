Auch in Düsseldorf und Köln : Hunderte Menschen demonstrieren für bezahlbaren Wohnraum

Menschen haben sich in Köln am Rudolfplatz versammelt, um gegen die Missstände im Wohnungsbau zu demonstrieren. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf/Köln Hunderte Menschen haben am Samstag auch in Nordrhein-Westfalen am bundesweiten Aktionstag für bezahlbaren Wohnraum teilgenommen. Sie forderten „Armut abschaffen“ und „Mieten Stopp!“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Initiatoren-Bündnis, das unter anderem einen Mieterhöhungsstopp in stark angespannten Wohnungsmärkten fordert, hat auf dezentrale Informationsveranstaltungen gesetzt. Auf große Kundgebungen sei bewusst verzichtet worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) NRW.

In Köln demonstrierten Bürger mit Transparenten, auf denen etwa „Armut abschaffen“ stand. Überdimensionale rote Hände erhoben die Forderung „Mieten Stopp!“ In Düsseldorf gab es bei einer Veranstaltung in der Innenstadt unter anderem Schilderungen Betroffener über „Miet-Haie“ und Verdrängung aus der Wohnung. Auch in Bonn, Essen, Dortmund, Herford und Neuss waren entsprechende Aktionen geplant.

Die Demonstranten haben auch gesungen und fordern einen Mietenstopp. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Zu dem überparteilichen Aktionsbündnis zählen neben dem DGB auch Mieterschutz- und Wohlfahrtsverbände. Zum Forderungskatalog gehören auch strengere Eigenbedarfsregeln. Der DGB verlangt zudem ein Verbot von Mietvertragskündigungen und von Energiesperren in der Krise.

(top/dpa)