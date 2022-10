Bahnverkehr massiv gestört : Saboteure schlugen auch in NRW zu

Bahnchaos - Reisende stehen am Hauptbahnhof Köln

Update Düsseldorf Auch in NRW war der Bahnverkehr am Samstag stark beeinträchtigt: Eine Störung, ausgelöst durch Sabotage, legte den Fernverkehr in Norddeutschland lahm - mit erheblichen Auswirkungen auf NRW. Hier soll auch einer der Tatorte liegen.

Eine Störung durch Sabotage hat am Samstagmorgen in großen Teilen Norddeutschlands für rund drei Stunden zum kompletten Stillstand im Fernverkehr geführt. Am Vormittag war die Störung behoben, in der Folge seien aber noch Beeinträchtigungen im Laufe des Tages möglich, sagte ein Bahnsprecher am Samstagmittag. Auch in Nordrhein-Westfalen war der Bahnverkehr erheblich betroffen.

Die Störung war offenbar durch Fremdeinwirkung herbei geführt worden, teilte die der Bundespolizei mit. „Wir haben einen Tatort in Berlin-Hohenschönhausen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin der Deutschen Presse-Agentur. „Ein weiterer befindet sich in Nordrhein-Westfalen.“ Aus Sicherheitskreisen hieß es, es seien am Karower Kreuz in Berlin und in Herne in NRW vorsätzlich so genannte Lichtwellenleiterkabel beschädigt worden. Auch das Backup-System sei damit ausgefallen.

Lesen Sie auch Regional- und Fernverkehr betroffen : Sabotage in NRW und Berlin legt Bahnverkehr in Norddeutschland lahm

Reisende warten auf Bahnhof in Köln

Auch Nordrhein-Westfalen wurde von der Zugfunkstörung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Probleme trafen das Transitland mitten in den Herbstferien. Unzählige Reisende waren am Morgen an den Bahnhöfen gestrandet - unter anderem am Kölner Hauptbahnhof, wo viele vor den Anzeigentafeln standen und auf Informationen warteten, wie es weiter geht, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Die Bahn hatte die Zugbindung bereits gekaufter Fernverkehrstickets aufgehoben. Wer eine Reise für Samstag gebucht habe, könne diese „bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden“, erklärte das Unternehmen. Wer nicht mehr reisen möchte, kann sich den Ticketpreis erstatten lassen.

ICE-Verkehr weitgehend eingestellt

Am Morgen musste die Bahn verkünden: „Es gibt derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW“. Und: „Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt.“

Als Alternative schlug die Bahn Reisenden zwischen Berlin und Köln sowie zwischen Berlin und Baden-Württemberg und der Schweiz vor, Verbindungen des Fernverkehrs mit Umstieg in Erfurt und Frankfurt am Main zu nutzen. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die noch verkehrenden Züge teilweise ein sehr hohes Reisendenaufkommen zu verzeichnen haben“, hieß es.

Viele Reisende, die etwa von Berlin nach Nordrhein-Westfalen fahren wollten, folgten der Empfehlung der Bahn und nahmen den Umweg mit Umstieg in Frankfurt. Die Folge waren völlig überfüllte Züge, wie ein dpa-Reporter aus dem ICE 934 auf der Fahrt nach Frankfurt berichtete. „Kein Durchkommen in den Gängen, weil alles mit sitzenden oder dort stehenden Fahrgästen blockiert ist“, erzählte er.

Am Bahnknotenpunkt Hannover, an dem sich wichtige Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen der Bahn treffen, bewahrten die wartenden Bahnreisenden weitgehend Ruhe, wie ein anderer dpa-Reporter berichtete. Viele von ihnen hätten zwar kopfschüttelnd vor der großen Anzeigetafel, die über die Zugausfälle informierte, gestanden. Aber eine aggressive Stimmung habe nicht geherrscht.

Das Unternehmen empfahl Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App „DB Navigator“ oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: „Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.“

