Ziel war Flughafen Düsseldorf : Unbekannte blenden Piloten von Passagierflugzeugen mit Laserpointer

Gelsenkirchen/Düsseldorf Die zwei Verkehrsflugzeuge waren auf dem Landeanflug zum Düsseldorfer Flughafen, als deren Piloten mit einem Laserpointer geblendet wurden. Die Polizei sucht Hinweise zu den Tätern.

Die Deutsche Flugsicherung hatte die Polizei am Freitag, 7. Oktober, über die gefährlichen Aktion informiert und auch den genauen Tatort nennen können. Die Täter müssen um 22.04 Uhr und 22.05 Uhr, im Bereich des Abbendiekshof in Ückendorf bei Gelsenkirchen auf die Piloten in den Cockpits der Flugzeuge gezielt haben, berichtet die Polizei in Gelsenkirchen. Die Passagiermaschinen befanden sich jeweils auf dem Landeanflug auf den Flughafen Düsseldorf. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern brachte keinen Erfolg.