Mit mehr als 20 Jahren : „Ältester Hund der Welt“ ist tot - Pebbles hielt Guinness-Weltrekord

Taylors Der laut Guinness World Records älteste Hund der Welt ist gestorben. In ihrem Zuhause in South Carolina starb Pebbles eines natürlichen Todes. Im Laufe ihres Lebens brachte sie 32 Welpen zur Welt.

Sie galt als ältester Hund der Welt, jetzt ist Pebbles im Alter von 22 Jahren gestorben. Die Hündin der Rasse Toy Fox Terrier schlief am Montag in ihrem Zuhause in Taylors im US-Bundesstaat South Carolina im Kreise ihrer Familie friedlich ein, wie die Besitzer und das Guinness-Buch der Rekorde mitteilten. Die Todesursache sei natürlicher Art gewesen.