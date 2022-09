Sinja ist etwa zwei Jahre alt und kommt aus dem Tierschutz in Bulgarien. Sie ist eine Mischlingshündin und niemand weiß, welche Rassen in ihr stecken. Sinja ist ein sehr vorsichtiger, aber auch sehr liebenswerter Hund. Nachdem die Eingewöhnung in Rheinberg nicht so einfach war, ist sie nun ein fester Teil der Familie.