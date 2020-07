„Bauerngipfel“ im Pressehaus : Mit Landwirten im Dialog

Düsseldorf Vertreter der rheinischen Viehwirtschaft diskutierten in der Zentralredaktion der Rheinischen Post in Heerdt mit Redakteuren. Sie wünschen sich mehr Verständnis für ihre Arbeit bei der Bevölkerung und den Medien.

Greshake und die mit ihm angereisten Landwirte fühlten sich an vielen Stellen in den vergangenen Wochen zu Unrecht an den Pranger gestellt. Dabei sei etwa die Technisierung der Branche nichts, was von gestern auf heute passiert sei. „Arbeit, die wir nicht machen wollen, schieben wir ins Ausland oder holen Leute, die sie hier machen“, beklagte Heinz-Wilhelm Tölkes, Ferkel­erzeuger und Schweinemäster aus Kempen, mit Blick auf die Ereignisse beim Schlachtbetrieb Tönnies. Fleischer oder Metzger wolle hierzulande schließlich kaum noch jemand werden.