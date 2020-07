Unterwegs in Mönchengladbach : Neuwerk, wir müssen reden – wir kommen zu Ihnen

Der Jakobbrunnen im Ortskern von Neuwerk. Foto: Andreas Gruhn

Neuwerk Sie wollen über Ihren Stadtteil endlich mal etwas loswerden? Warum er wirklich wundervoll oder völlig vernachlässigt ist? Schreiben Sie uns. Unsere Reporterin kommt diesmal nämlich nach Neuwerk.

Wir sind wieder für Sie vor Ort und wollen Ihre Geschichten hören. Unsere Reporterin hat an einem Tag in der nächsten Woche ein offenes Ohr und Auge nur für Ihre Anliegen. Diesmal für unsere Leser in Neuwerk.

Was mögen Sie an dem Stadtteil, was macht ihn Ihrer Meinung nach aus? Worüber ärgern Sie sich jeden Tag, was könnte besser laufen? Ihre Rheinische Post möchte es wissen. Dabei ist es egal, ob Sie sich mehr grüne Rückzugsorte, aufregendere Spielplätze oder ansprechendere Angebote für junge Neuwerker wünschen.

Aber vielleicht gibt es auch fast schon paradiesische Ecken, eine außergewöhnliche Nachbarschaftshilfe oder besonders herzliche Menschen, die Ihnen hinter der Kiosk-Theke oder auf dem Weg zur Arbeit immer wieder den Tag versüßen? Schreiben Sie uns! Vielleicht kennen Sie den Stadtteil auch wie Ihre eigene Westentasche und wollen ihn uns mal von einer ganz anderen Seite zeigen? Nächste Woche ist die Zeit dafür.

Ganz gleich, was Ihnen wegen Ihres Stadtteils Neuwerk auf dem Herzen liegt – Sie treffen bei unserer Reporterin auf offene Ohren. Erzählen Sie uns von Ihrer Geschichte, die Sie mit Neuwerk verbindet, und was Sie mit ihrem Heimat-Stadtteil verbinden. Warum Sie ihn mögen und sich ausgesucht haben, dort zu wohnen, wo es noch Luft nach oben gibt, was ihn besonders macht oder warum er häufig auch mal vollkommen unterschätzt wird.