Prozess in Dortmund : Ex-Frau mit Spaten geschlagen und erstochen - Angeklagter gesteht

Dortmund Eine Frau wird auf dem Weg zur Arbeit mit einem Spaten geschlagen, in ihre Garage gezerrt und erstochen. Jetzt steht ihr Ex-Mann wegen Mordes vor Gericht. Auch er wollte offenbar sterben.

Mit einem Geständnis hat in Dortmund am Mittwoch der Mordprozess gegen einen 57-jährigen Mann aus Selm im Kreis Unna begonnen. Der Angeklagte gab zu, seine Ex-Frau am frühen Morgen des 7. Februar 2020 mit einem Spaten geschlagen und anschließend erstochen zu haben. Laut einer von Verteidiger Marco Ostmeyer verlesenen Erklärung wollte der Angeklagte seine Frau überreden, Trennung und Scheidung wieder rückgängig zu machen. Als sie ihn provoziert habe, habe er zugeschlagen und sie anschließend in die Garage der ehemals gemeinsamen Wohnung gezogen. Dort habe er dann fünf Mal mit einem Messer zugestochen.