Zu langes Verfahren : Mordangeklagter wird in Dortmund aus Untersuchungshaft entlassen

Dortmund Trotz dringenden Tatverdachts ist der Angeklagte im Prozess um den Mord an einer Dortmunder Schülerin vor 27 Jahren aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das Verfahren sei nach der Erkrankung einer Richterin nicht schnell genug fortgesetzt worden.

Der mutmaßliche Mörder einer Dortmunder Schülerin vor rund 27 Jahren ist am Donnerstag überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden. Nachdem der seit 2018 laufende Mordprozess Anfang des Jahres aufgrund der Erkrankung einer Richterin geplatzt war, hätten die Dortmunder Richter spätestens ab April wieder verhandeln müssen, heißt es in einer Mitteilung. Das sei jedoch nicht geschehen. Dem Beschleunigungsgebot in Haftsachen sei damit „nicht hinreichend Rechnung getragen worden“, so das Oberlandesgericht.