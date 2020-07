Tiere stehen unter Artenschutz : Mauersegler verenden nach Einbruch bei Uni-Projekt in Olpe

Ein Mauersegler fliegt unter strahlend blauem Himmel. (Archivbild) Foto: Nabu

Olpe In einer Hohlkammer in Olpe sind 15 Mauersegler verendet, nachdem Unbekannte in das Forschungsprojekt der Uni Siegen eingedrungen waren. Die Uni lobte eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise auf die Einbrecher aus.

Unbekannte sind in Olpe in eine zu Forschungszwecken genutzte Hohlkammer eingedrungen und haben dort Gerätschaften der Uni Siegen gestohlen. In der Hohlkammer in einem Brückenpfeiler fanden die Forscher danach die Kadaver von 15 Mauerseglern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die unter Artenschutz stehenden Vögel seien offenbar durch Einschalten der Beleuchtung irritiert worden, orientierungslos umhergeflogen und verendet. Wissenschaftler untersuchen in dem Bereich seit zehn Jahren das Verhalten von Mauerseglern, die dort ihre Brutstätten haben.

Die Universität lobte eine Woche nach dem Vorfall nun eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise aus, die zu den Einbrechern führen. Diese hatten das Vorhängeschloss des Schutzgitters mit einem Bolzenschneider durchtrennt und einen für das Forschungsprojekt wichtigen Werkzeugkoffer gestohlen. Darin befanden sich unter anderem ein Chip-Lesegerät, eine Beringungszange und eine Präzisionswaage.

