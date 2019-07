Brutale Tat in Mülheim : Stadt prüft Ausweisung der Familien von mutmaßlichen Vergewaltigern

Brutale Tat in Mülheim

In diesem Waldstück in Mülheim wurde die 18-Jährige vergewaltigt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mülheim Mehrere zwölf und 14-Jährige sollen in Mülheim eine junge Frau vergewaltigt haben. Alle sind bulgarischer Herkunft. Ob die Familien nun in Deutschland bleiben dürfen, steht auf Prüfstand.

Demnach muss die Stadt den Familien aus Bulgarien nachweisen können, dass sie keiner geregelten Arbeit nachgehen und keine intensive Arbeitssuche betreiben. „Andernfalls können wir nichts machen. Wegen der möglichen Taten ihrer Kinder können wir sie nicht nach Bulgarien zurück schicken“, so der Stadtsprecher. Seinen Angaben zufolge würden die fünf Familien seit zwei bis vier Jahren in Mülheim wohnen. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Insgesamt drei 14-Jährige und zwei 12-Jährige stehen im Verdacht, am Freitagabend in Mülheim eine junge Frau in einem Waldstück vergewaltigt zu haben. Bei allen handelt es sich nach Polizeiangaben um bulgarische Staatsangehörige.