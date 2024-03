Nach Bericht des NRW-Justizministeriums Bayern prüft interne Ermittlungen zu Messerstecher aus Duisburg

Dem am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtags in Düsseldorf vorgestellten Bericht zufolge hatte ein Zeuge in Niederbayern der Polizei in Straubing schon am 8. Januar und damit Wochen vor dem Angriff auf zwei Grundschulkinder in Duisburg gemeldet, dass der Verdächtige in einem Chat „Mordpläne“ für September 2024 angekündigt haben soll. Die Polizei habe den Verdächtigen als Absender der Nachricht ausfindig gemacht und die Ermittlungsakten zunächst an die Staatsanwaltschaft Regensburg weitergegeben. Von dort sei der Vorgang an die Staatsanwaltschaft Duisburg weitergeleitet worden.