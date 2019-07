140 Beamte im Einsatz : Razzia in der Bonner Drogen-Szene - sechs Festnahmen

Bonn Ermittler haben bei einer Razzia in der Drogen-Szene zehn Wohnungen in Bonn, Meckenheim und Wartburg durchsucht und mehrere Personen festgenommen. Sie stellten unter anderem eine Sporttasche voller Drogen sicher.

Bei einer Razzia in der Drogen-Szene in Bonn hat die Polizei am Donnerstagmorgen fünf Verdächtige festgenommen. Am Abend zuvor sei bereits ein mit Haftbefehl gesuchter 27-Jähriger festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Er soll mit Kokain und anderen Drogen gehandelt und andere Szenemitglieder gezielt als Dealer angeworben haben. Zuvor hatte der „Express“ berichtet.