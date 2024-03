Haftbefehl wegen Mordes 46-jährige Mutter stirbt in Mülheim an der Ruhr nach Unfall – 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Die mutmaßlich rücksichtslose Fahrweise und die deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung sollen zu dem Unfall geführt haben, erklärte die Polizei am Freitagnachmittag (8. März) . Daher wurde eine Mordkommission eingerichtet worden. Ermittler nahmen den 27-jährigen Fahrer Freitagnachmittag im Krankenhaus fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam Essen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte einen Haftbefehl wegen Mordes, der am Samstag (9. März) durch den zuständigen Richter des Amtsgericht Duisburg verkündet wurde. Der 27-jährige Deutsche wurde daraufhin in Untersuchungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.