Polizei vermutet Gasexplosion : Foodtruck explodiert in Dinslaken - Trümmerteile beschädigen Autos

Foodtruck explodiert in Dinslaken - Trümmerteile beschädigen Autos

Der Foodtruck ist am Donnerstag in Dinslaken explodiert. Foto: Sina Zehrfeld

Dinslaken In Dinslaken-Hiesfeld ist am Donnerstag ein Imbisswagen explodiert. Der Standplatz ist ein einziges Trümmerfeld. Die Polizei geht von einer Gasexplosion aus.

Auf dem Gelände einer Autowaschanlage an der Kurt-Schumacher-Straße im Dinslakener Stadtteil Hiesfeld ist am Donnerstagmorgen ein Imbisswagen explodiert. Der Foodtruck, an dem es italienische Speisen gab, hatte dort seinen festen Standplatz.