Vorwurf des versuchten Totschlags : Prozess gegen Walid S. startet in Bonn

Bonn Der polizeibekannte 23-Jährige muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Bonner Schwurgericht verantworten. Er soll laut Staatsanwaltschaft einen wehrlos am Boden liegenden Mann schwer attackiert und Polizisten angegriffen haben.

Laut Anklage soll Walid S., der in Mehlem wohnt, in der Nacht zum 10. Februar in eine Schlägerei an der Rathausgasse verwickelt gewesen sein. Dabei soll er nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft einen wehrlos am Boden liegenden 26-Jährigen massiv attackiert und dessen Tod dabei „billigend in Kauf genommen“ haben. Walid S. sitzt seit 15. Februar wegen Wiederholungsgefahr in U-Haft.