Unfall in Essen : Seniorin kracht mit Auto in Bankfiliale

Seniorin kracht mit Auto in Bankfiliale

Unfall in Essen

Essen Ersten Erkenntnissen nach hat die Fahrerin Gas und Bremse verwechselt. Auf dem Weg in die Fassade der Essener Bankfiliale hat sie mehrere massive Poller umgefahren.

Mit ihrem Auto ist eine Seniorin am Montagmittag durch die Glastür einer Bankfiliale in Essen gekracht. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die ältere Dame Gas- und Bremspedal verwechselt hat, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Glücklichweise sei die Fahrerin nur leicht verletzt worden. Passanten oder Bankkunden seien nicht zu Schaden gekommen.