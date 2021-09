Bei Abrissarbeiten in Porta Westfalica : Elf Autos von eingestürzter Betonwand beschädigt

Bei Abrissarbeiten in Porta Westfalica

Porta Westfalica Auf über 50 Metern ist in Porta Westfalica eine Betonwand eingestürzt. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber fast ein Dutzend Autos wurde durch umherfliegende Trümmer beschädigt.

Bei Abrissarbeiten in einem Gewerbegebiet in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) ist eine Betonwand auf über 50 Metern Länge eingestürzt. Umherfliegende Bauteile beschädigten insgesamt elf Autos, wie die Polizei am Montag berichtete. Sie schätzte den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.