Tödlicher Unfall bei Münster : 44-Jährige soll Radfahrer absichtlich überfahren haben

Lengenich/Münster Die Unfallverursacherin lag bis Montag noch selbst im Krankenhaus, nun wurde Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft Münster verdächtigt sie des Mordes. Ein 47-jähriger Rennradfahrer überlebte den Zusammenstoß nicht.

Eine 44 Jahre alte Frau aus Lengenich bei Münster soll mit etwa 100 Stundenkilometern drei Radfahrer absichtlich angefahren haben. Wie die Staatsanwaltschaft Münster mitteilt, wurde ein 47-jähriger Rennradfahrer dabei tödlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Vormittag des 27. Septembers. Gegen die Frau wurde am Montag Haftbefehl erlassen, gegen sie wird wegen Mordes und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.