Unfall in Recklinghausen : Mutter, Kind und drei Beamte bei Kollision mit Polizeiwagen verletzt

Recklinghausen Bei einer Verfolgung eines Rollers ist es in Recklinghausen an einer Kreuzung zu einem schweren Unfall gekommen.

Bei der Verfolgung eines Rollers ohne Kennzeichen ist in Recklinghausen ein Polizeiwagen mit dem Auto einer Frau kollidiert. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war der Kleinbus der Polizei am Montagabend mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es an einer Kreuzung zu dem Zusammenstoß kam.