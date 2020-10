4,8 Millionen Berufstätige : Hälfte aller Berufstätigen in NRW pendelt

Düsseldorf Allein nach Köln und Düsseldorf pendelten 2019 jeweils mehr als 300.000 Menschen. Vor allem auf den Strecken zwischen Bonn und Duisburg und zwischen Mönchengladbach und Dortmund ist viel los.

Etwa jeder zweite Berufstätige in Nordrhein-Westfalen ist 2019 zur Arbeit gependelt. 4,8 Millionen der 9,3 Millionen Erwerbstätigen in NRW seien im vergangenen Jahr werktags über die Grenzen ihres Wohnortes hinaus zur Arbeit gefahren, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit. Demnach pendelten allein nach Köln 352.529 und nach Düsseldorf 313.337 Menschen.