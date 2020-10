Opfer wird schwer verletzt : 17-Jähriger nach Messerangriff in Gladbeck verhaftet

17-Jähriger nach Messerangriff in Gladbeck verhaftet

Gladbeck Bei einem Streit mit einer Gruppe Jugendlicher ist ein 35 Jahre alter Mann in Gladbeck durch einen Messerstich schwer verletzt worden.

Nach einer Messerattacke auf einen 35-Jährigen in Gladbeck sitzt ein 17-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Das Opfer sei durch einen Messerstich schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.