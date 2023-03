Tag des Artenschutzes So rettet das Land bedrohte Lurche und Libellen

Mitarbeiter des Landesbetriebs Wald und Holz renaturieren daher Kalktuffquellen sowie Bachoberläufe und legen zusätzlich Laichgewässer an. So werden unter anderem zu kleine Rohre, in die Quellen und Bäche in der Vergangenheit gezwungen wurden, durch größere ausgetauscht. Gewässer können damit von zahlreichen Quellbewohnern wieder besser durchwandert werden und in einem naturnahen Bachbett durch den Wald fließen. Zudem wird Nadelholz entfernt, weil es die Wasserlebensräume versauert und die Wasserqualität verschlechtert. Rund 80 Prozent der in Nordrhein-Westfalen vorkommenden Kalktuffquellen befinden sich in den Wäldern der Kreise Höxter und Paderborn.