Objekte aus Yad Vashem in Essen Tasche aus der Zeit des Grauens

Die Gegenstände stammen aus unterschiedlichen Städten in Deutschland, jedes Objekt steht für eines der heutigen 16 Bundesländer. „Die Gegenstände stehen für unzählige jüdische Leben und Gemeinschaften, die durch den Nationalsozialismus zerstört wurden“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Stiftung Zollverein an der einstigen Großzeche im Ruhrgebiet.