Neue Statistik Frauen sind in NRW in der Mehrheit

Der Grund hierfür ist, dass die Frauen im Schnitt länger leben, was man bei Besuchen in Altenheimen gut erkennen kann und was sich auch aus den Statistikzahlen ablesen lässt: In der Altersgruppe 65 bis 84 liegt ihr Anteil bei 54,8 Prozent und ab 85 sogar bei 65,7 Prozent - bei den Ältesten sind also sogar zwei Drittel Frauen.