Ausstellung im NRW-Forum Die Queen geht mit Kate und Camilla zum Friseur

Das Analoge hat Andreas Gefeller mit seiner Ausstellung „Out of Sight“ perfektioniert. Acht Serien sind in seiner Ausstellung im NRW-Forum zu sehen, 23 Jahre Arbeit stecken in seinen Werken. Gefellers Fotografien sehen zunächst nach digitaler Verfremdung aus, dabei sind seine zentralen Werkzeuge Licht und Perspektive. Das fällt in den Serien auch auf. Die Betrachter fielen in eine „Sehfalle“, sagt er. Seine experimentellen Aufnahmen haben eine Tiefe, in der man sich verliert. In seinen Fotografien richtet er den Blick nach oben, nach unten oder nach vorne, aber in jeden Fall aufs Detail.