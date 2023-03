Am Bochumer Hauptbahnhof Gesuchter Straftäter zufällig bei Fahrkartenkontrolle erwischt

In der Nacht auf Freitag soll der Mann nach Angaben der Polizei einen Kontrolleur in einer Bochumer S-Bahn geschubst haben. Die herbeigerufenen Polizisten entdeckten die ausstehende Strafe und brachten den 25-Jährigen in eine Haftanstalt, wo er voraussichtlich bis Anfang 2025 einsitzen soll.