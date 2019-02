Streikmaßnahmen werden vorbereitet: Schulen in NRW könnten wegen Tarifverhandlungen geschlossen werden

Düsseldorf Mehrere Stadt- und Kreisverbände aus der Region haben sich zusammengeschlossen und bereiten Streikmaßnahmen vor. Grund dafür sind die Tarifverhandlungen für Lehrer und Sozialpädagogen, die an NRW-Schulen arbeiten.

Am 21. Januar fand in Berlin der Auftakt zur Länder-Tarifrunde statt. Die GEW Erziehung und Wissenschaft fordert für Lehrer und sozialpädagogische Fachkräfte im öffentlichen Dienst unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt - mindestens aber 200 Euro monatlich. Bislang haben die in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zusammengeschlossenen Arbeitgeber noch kein Angebot vorgelegt. Der Tarifvertrag gilt für rund 20 Prozent der in den Schulen in NRW arbeitenden Lehrer und Sozialpädagogen.