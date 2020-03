Prognose zu Singles : Zahl der Ein-Personen-Haushalte in NRW wächst

Ein Mann blickt aus dem Fenster. (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wiesbaden, Düsseldorf In den kommenden Jahren leben einer Prognose zufolge mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen alleine. In 20 Jahren werden knapp 23 Prozent aller Menschen einen Single-Haushalt führen.

Betrug die Zahl der Ein-Personen-Haushalte im Jahr 2018 noch rund 3,56 Millionen, wächst sie bis 2040 voraussichtlich auf knapp 3,97 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Damit würden in 20 Jahren 22,9 Prozent aller in Privathaushalten lebenden Menschen alleine wohnen, 2018 seien es noch 20,2 Prozent gewesen. Im gleichen Zeitraum wachse die Zahl der Privathaushalte von rund 8,76 Millionen auf knapp 8,95 Millionen, hieß es.

Bundesweit steigt der Prognose zufolge die Zahl der Ein-Personen-Haushalte von 17,3 Millionen im Jahr 2018 auf 19,3 Millionen im Jahr 2040. Damit würden in 20 Jahren 24 Prozent aller in Privathaushalten lebenden Menschen alleine wohnen. Die Gesamtzahl der Privathaushalte werde von 41,4 Millionen im Jahr 2018 voraussichtlich auf 42,6 Millionen im Jahr 2040 steigen, teilten die Statistiker mit.

