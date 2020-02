Miteinander in Düsseldorf : Ein neuer Treffpunkt für Nachbarn in Kaiserswerth

Kaiserswerth Mahl-Zeit in der Nachbarschaft ist ein neues Projekt in Kaiserswerth, bei dem die Vernetzung der Bürger gefördert wird. Einsamkeit ist dabei ein Fremdwort.

Mit einem Lächeln betritt Josef Cremerius das Restaurant Casa Massimo und blickt in die Runde. „Ah, einige vertraute Gesichter – und ein paar neue“, sagt der Lohauser und setzt sich an einen der Tische. Er ist einer von etwa 15 Gästen, die am Projekt „Mahl-Zeit in der Nachbarschaft – zusammen isst man weniger allein“ teilnehmen. Ins Leben gerufen wurde dieses von der Initiative „Aktive Nachbarschaft“ unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde Kaiserswerth, die vor zwei Jahren gegründet wurde. 24 Bürger im Alter von 60 bis 96 Jahren engagieren sich seitdem ehrenamtlich, um Menschen bei ihrem Wunsch zu unterstützen, möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu führen.